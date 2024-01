Lanzan desafío: un mes sin celular a cambio de 10 mil dólares

Para promover la «desintoxicación digital» la reconocida empresa neoyorquina Siggi’s Dairy lanzó un desafiante concurso que ofrece un premio de 10,000 dólares (aproximadamente 172 mil pesos) a aquellos valientes dispuestos a renunciar al celular durante todo un mes.

Esta inusual competencia busca fomentar hábitos más saludables en el nuevo año.

La compañía, famosa por su yogurt islandés conocido como skyr, anunció el concurso a través de su sitio web.

Propuso un “enero seco” diferente, donde en lugar de abstenerse del consumo de alcohol, se anima a los participantes a dejar su celular.

La dinámica del concurso implica que diez participantes serán seleccionados en función de los ensayos que envíen a la empresa explicando por qué necesitan una desintoxicación digital y cómo les beneficiará.

