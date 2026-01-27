Estos son los juegos de Virtual Boy que llegarán a Nintendo Switch Online

Nintendo dio a conocer que cuáles son los juegos del Virtual Boy, que llegarán al sistema Nintendo Switch Online.

¿Cuáles son los juegos de Virtual Boy que llegan a Nintendo Switch Online?

Galactic Pinball

Teleroboxer

RED ALARM

Virtual Boy Wario Land

3-D TETRIS

GOLF

The Mansion of Innsmouth

Para los juegos que estarán disponible para el Virtual Boy en Nintendo Switch Online, se le agregan características como:

Rewind. Que es la opción de regresar en el juego, para corregir errores al jugar.

Poner un punto de guardado en cualquier momento del juego.

Ver y cambiar los controles. Los controles de estos juegos están asignados por como se jugaban en los controles originales, pero los usuarios pueden acomodarlos a un esquema más moderno o que más les guste.

¿Qué otros juegos viene para el Virtual Boy en 2026?

Mario Clash.

Mario’s Tennis.

Jack Bros.

Space Invaders Virtual Collection

Virtual Bowling

Vertical Force

V-Tetris

Zero Racers (un juego que no había tenido lanzamiento)

D-Hopper (un juego que no había tenido lanzamiento)

Además, a lo largo del año, emitirá la opción de que los jugadores puedan cambiar el color de la pantalla de los juegos del Virtual Boy.

El color de la pantalla original del Virtual Boy es un esquema de rojo, pero lo que propone Nintendo Switch Online, es que se puedan cambiar a otros colores como amarillo, verde y gris, por lo que se ve en los videos que mostró Nintendo.

Fuente: Excélsior