Detienen al expríncipe Andrés, por caso Epstein

Este jueves 19 de febrero detuvieron al expríncipe Andrés, hermano de Carlos III e hijo de Isabel II, justo en el día en que cumplía 66 años, según informa la BBC.

De acuerdo con diarios británicos, al menos ocho agentes intervinieron en la residencia de Wood Farm, ubicada en la finca de Sandringham, en Norfolk.

Ingresó cerca de las 8:00 horas y abandonó el lugar tras recabar documentación.

La actuación policial se vincula a las presuntas irregularidades que salpican al exduque de York en relación con el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein y su red de delitos sexuales.

Arresto

El arresto se produjo luego de nuevas revelaciones públicas sobre la amistad que unía a Andrés con Epstein. También por la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La realeza británica enfrenta uno de sus mayores escándalos tras la detención del príncipe Andrés, quien terminó involucrado con el fallecido Jeffrey Epstein.

Pero, ¿Cuál es el vínculo entre el príncipe y el agresor sexual? y por qué pone aprietos a Carlos III, actual rey del Reino Unido.

El príncipe Andrés es el tercer hijo y el segundo varón de la fallecida reina Isabel II y el príncipe Felipe.

Por lo tanto es hermano de Carlos III. Durante años, fue visto como un héroe de guerra tras su participación en la Guerra de las Malvinas y ocupaba un lugar privilegiado en la monarquía.

Sin embargo, su vida privada colapsó y su reputación dio un giro oscuro e inesperado cuando su nombre empezó a aparecer en las bitácoras de vuelo y agendas del empresario millonario Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales.