Billie Eilish revela su atracción por las mujeres

Billie Eilish, con 21 años de edad, es una de las cantantes más exitosas actualmente, charló en una entrevista para el semanario estadunidense Variety su atracción que siente hacia las mujeres y por qué.

Al hablar sobre su vida personal, la intérprete de «Bad Buy» reveló que actualmente le sorprende que pueda relacionarse tan bien con las mujeres.

«Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”.

Luego aclaró: “Me siento físicamente atraído por ellas. Pero también me intimidan mucho, su belleza y su presencia”.

Cabe destacar que, en su corta trayectoria, Billie Eilish ya cuenta con siete premios Grammy, en 2021 durante una entrevista con la revista mundial Elle, expresó que ninguna persona tiene derecho a una explicación sobre su sexualidad, pues refirió que a los hombres no los cuestionan de la misma forma que a las mujeres.

Pues sobre la cantante se rumoró su identificación como queer, tras haber publicado en Instagram: «gay y cansada»; aunque en su entrevista con Variety, la intérprete mencionó que “nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita. Me identifico como ‘ella/ella’ y cosas así, pero nunca me he sentido como una niña».

