Lana del Rey se “casa” con México en su concierto en el Foro Sol

Vestida de novia, Lana Del Rey se “casó” en forma simbólica con México durante su actuación en el Foro Sol.

Ante 65 mil personas celebró su regreso al país después de seis años de ausencia. Acompañada de cuatro bailarinas y tres coristas arrancó la velada con las canciones A&W y Young and Beautiful.

Un escenario de fondo negro con pequeñas luces que brillaron como estrellas, hizo que la tela del vestido de Lana volara hacia atrás cubriendo a sus bailarines.

La ovación del público apareció al descubrir que Bartender fue la continuación del show. Los más fans siguieron cada una de las palabras de la composición mientras disfrutaron de la versión acústica que Lana ejecutó mientras se sentó en una mesa y simuló estar en un rincón bohemio con velas y flores.

Lana Del Rey agregó dos nuevas fechas a su gira por México. 🎤🎶 https://t.co/UFepUZ8HU3 — Imagen Radio (@Imagen_Mx) July 18, 2023

Repertorio

Interpretó The Grants, acompañada de las coristas que dejaron oír la potencia de sus voces. Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – But I Have It explotó la sensualidad.

Acostada en el piso junto a sus bailarinas y con una cámara haciendo una toma cenital, Lana Del Rey interpretó Pretty When I Cry.

Un video compilatorio de la cantante con sus clips y presentaciones anteriores, acompañado de un breve monólogo, fue el preámbulo de Ride. Stand By Your Man fue una de las sorpresas de la noche.

Lana, hermana, ya eres mexicana

Para seguir en el mismo tono, Lana dio a su público una dosis más de este ritual con una introducción que emocionó a sus fans: Ultraviolence, el tema sobre la violencia doméstica y cuyo concepto y nombre encumbró su tercer álbum.

Ante este despliegue de luces y sonido, los seguidores no dudaron en gritarle: “Lana, hermana, ya eres mexicana”.