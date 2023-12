Intenta Sergio Mayer apoderarse de los derechos Wendy Guevara

Sergio Mayer intentó apoderarse de los derechos de la imagen de Wendy Guevara, ganadora del reality show La Casa de los Famosos México, tratando que la famosa firmara unos papeles.

Esto salió a la luz pública cuando el programa de En Shock, el conductor Jorge Carbajal dio a conocer una pelea entre ambos compañeros de La Casa de los Famosos, supuestamente porque el ex Garibaldi quiso abusar de su confianza.

Pero hace dos meses, Wendy Guevara admitió que en Televisa cuando tuvo que firmar unos contratos, le comentaron en Televisa que Sergio Mayer le ayudaría para que pusiera atención, a pesar de que ella les menciono que tenía manager.

Pero al querer firmar los papeles, narró Wendy, Mayer puso entre los papeles, sin su conocimiento, una hoja donde Wendy Guevara cedía los derechos de su imagen; cosa que no se podía debido a sus contratos con Walmart y Amazon.

“Entonces en los papeles que me ha hecho firmar el pinche Sergio, me ha aventado un papel que dice: ‘Cedo mis derechos de cobranza’, de no sé qué…”, contó.

La influencer aseguró que no es la primera ocasión en el que famoso intenta que Wendy firme ese papel.

“Le dije: ¿Por qué me estás dando ese papel?, Te lo juro, ya van dos veces que me das ese papel. Tú crees que le voy a dar los derechos para que cobre por mí, está loco el Sergio, pero me cae bien”.

Se sabe gracias a Jorge Carbajal que Mayer pedía un 42 por ciento de comisión, es por eso que ambos tuvieron conflictos, pero al final de cuentas, sobre estea situación, los dos terminaron negando todo.

