Cantante Yeri Mua estalla contra Dani Flow por misoginia

A través de una publicación en su cuenta de «X» (Twitter), la cantante Yeri Mua publicó que, si el cantante Dani Flow no ofrece una disculpa sincera por las declaraciones y por los comentarios misóginos que hizo, a canción que tenían grabada juntos no saldrá a la luz.

Y es que el cantante guanajuatense Daniel Balladares o Dani Flow, donde dio su postura sobre el caso que el creador de contenido Rix enfrentó en 2021 al ser acusado por Nath Campos de abuso sexual.

Además, recientemente Dani Flow fue cancelado en redes sociales por calificar como una “pendejad**” la pena que se le impuso al Rix en aquella ocasión, y también por lanzar duras críticas contra las mujeres feministas.

Tras esto, varios usuarios comenzaron a vincular Yeri Mua debido a que, días previos, la “Bratz jarocha” dio a conocer que estrenaría una colaboración con el “Rey del morbo.”

Ya podemos aceptar q las canciones de Dani Flow nos gustaban por lo cagado pero en si están horribles dejemos de apoyar a estos weyes con aires de grandeza jaja pic.twitter.com/QC79PgwGco — Kevin (@kevinlopezmejia) January 7, 2024

Y a raíz de esto, la cantante de reguetón fue tendencia en redes al ser etiquetada en algunos videos de las declaraciones que hizo el cantante Dani Flow.

«Dios solo soy una brattiputy en Colombia dejen de etiquetarme y atacarme por mamad*s que dicen los UNGA UNGA», publicó la artista.

Si Dani Flow no ofrece una disculpa sincera por las declaraciones y por los comentarios misóginos que hizo, advirtió que no saldrá a la luz la canción que tenían juntos.

“Aquí lo dejaré claro: si no veo una disculpa sincera ante las declaraciones en contra, literal hacia la mujer, no saldrá jamás la canción ni habrá ninguna participación, es obvio. La pregunta aquí es ¿por qué me funan a mí?”.

No tengo nada que ver en las declaraciones que hizo el cantante, por eso la veracruzana pidió detener todo el “hate” en su contra: «Ahora sí, déjenme en paz. No me metan en polémicas asquerosas que no tengo nada que ver, plis”.

