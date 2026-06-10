Selección femenil de golbol arranca en China el Campeonato Mundial

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Selección femenil de golbol arranca en China el Campeonato Mundial

La selección femenil mexicana, integrada por seis deportistas, se encuentra en China, lista para iniciar sus competencias en el Campeonato Mundial de Golbol Hangzhou 2026.

Su primer encuentro será este miércoles 10 de junio contra el equipo de Turquía, campeón de los Juegos Paralímpicos París 2024. Es la segunda vez en la historia que México logra su pase al Campeonato Mundial, en esta rama.

El equipo está conformado por: Adriana Carrillo y Melanie Durán de Jalisco, Sara Olguín, Danna Rodríguez y Luisa Jaramillo de Querétaro. Así como Valeria Espinoza de la Ciudad de México, quienes competirán bajo la supervisión de la entrenadora, Gloria Yazmín Santos Beltrán y el auxiliar técnico Alex Jiménez.

El equipo, que realizó la última parte de su preparación en las instalaciones de Villas Tlalpan de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), competirá en el grupo C, en la justa del orbe. Se enfrentará a los equipos de: Turquía, China y Gran Bretaña.

México tendrá su segundo encuentro el jueves 11 de junio, contra la selección de China. Mientras que, el viernes 12 de junio enfrentará a Gran Bretaña, para su tercer y último compromiso de la fase de grupos.

Por su parte, la queretana Sara Olguín, quien formó parte del equipo femenil mexicano que se coronó en el golbol de los Juegos Parapanamericanos Bogotá 203, compartió:

“Me siento muy feliz, agradecida, entre nerviosa y concentrada porque me emociona la competencia».

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