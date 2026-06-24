Ya viene La Casa de los Famosos México 2026

A un mes del estreno de la cuarta temporada, La Casa de los Famosos México 2026 prepara un anuncio para sus seguidores: este lunes 29 de junio, la producción revelará el nombre del primer conductor o conductora que encabezará el reality show.

La presentación ocurrirá en la transmisión del programa matutino ‘Hoy’, donde se dará a conocer la identidad de la persona seleccionada para liderar la nueva edición del formato.

La producción de La Casa de los Famosos México confirmó que la revelación se hará en exclusiva durante la emisión de ‘Hoy’.

El equipo del matutino será el encargado de presentar al conductor o conductora que estará al frente de la cuarta temporada. El anuncio genera expectativa entre los espectadores, pues marca el inicio de la campaña de promoción rumbo al estreno.

La figura seleccionada tendrá la tarea de guiar a los participantes y conectar con la audiencia a lo largo de la competencia. La producción apuesta por una personalidad con experiencia y afinidad con el público, aunque hasta el momento no se han dado pistas sobre su identidad.

El reality abrirá nuevamente las puertas de su recinto a un grupo de celebridades que buscarán conquistar al público y llegar a la final. La fecha marca el regreso de uno de los formatos de convivencia más vistos en la televisión mexicana.

Fuente: infobae