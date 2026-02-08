Los shows más caros de medio tiempo del Super Bowl

Los shows de medio tiempo del Super Bowl se asocian a millones de personas y también a millones de dólares. Reuters ha estimado que cada minuto del espectáculo cuesta 1 millón de dólares.

Así que, si el popular espectáculo dura solo 13 minutos, cuesta en promedio 13 millones de dólares.

Los artistas aceptan participar gratis por la gran exposición mundial. Por ejemplo, Bad Bunny no recibirá un solo dólar por su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Incluso, The Weeknd puso de su propio bolsillo 7 millones de dólares para montar su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl, de acuerdo a Forbes. Abel Tesfaye conocido como The Weeknd, no recibió ningún pago por su actuación del 7 de febrero del 2021. Pues la NFL así lo tiene estipulado.

¿Quién paga los shows de medio tiempo del Super Bowl?

La NFL cubre los costos de producción del espectáculo (escenarios, iluminación, efectos especiales, equipo técnico, logística, seguridad, etc.). Estos costos suelen ser muy altos, en el rango de 10 a 17 millones de dólares.

Los artistas no reciben un pago por su actuación. La NFL solo les cubre gastos de viaje y hospedaje para ellos y su equipo. Los cantantes aceptan porque el Super Bowl es un escaparate gigantesco con más de 100 millones de espectadores, según Nielsen.

Después del show, los artistas ganan más streams, descargas, ventas y visibilidad global. También los patrocinadores llegan a financiar parte de la producción y branding.

Fuente: Emprendedor