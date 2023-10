Jessica García sueña con ser medallista en los Juegos Paralímpicos

Jessica García sueña con ser ser medallista en los Juegos Paralímpicos. Para lograrlo, ya consiguió ser campeona mundial de ParaTaekwondo el mes pasado en Veracruz.

Lo que pocos saben es que ella, en un momento de frustración por no poder trascender en el deporte con solo gente convencional, decidió dedicarse a la música y el canto. Incluso compitió en programas televisivos en su estado, donde logró posicionarse en los primeros lugares.

Jessica llegó a la Selección Nacional de ParaTaekwondo en 2016, ya que antes no existía un equipo mexicano en esta disciplina, por lo que estuvo entrenando con deportistas convencionales, incluso competía con ellos, sin importar la desventaja que tenía por la falta de un brazo.

Cantaba las de Jenny Rivera

“El taekwondo es el único deporte que he hecho en mis 28 años, y he tenido otros pasatiempos como la música y cantar. Dejé el taekwondo por tres o cuatro años y me enfoqué en la música y el canto. Cantaba las canciones de despechadas, me gustan mucho las de Yuridia; vengo de una familia que le gusta el canto. En ese tiempo entré a concursos y llegaba a finales, me quedaba con el segundo y tercer lugar, en un programa que transmitían en televisión que se llamaba ‘Yucatán canta’, donde interpretaba las de Jenny Rivera.

“Ya tengo cuatro Mundiales, en los que había logrado dos bronces, por lo que ahora ya quería cambiar el color, con una plata y un oro, y al final se logró con la medalla dorada. Los puntos que brinda el Mundial ya me perfilan para entrar de manera directa a París 2024, pero no hay que confiarse, ya que todavía nos faltan eventos. Ya logramos ese título en un evento importante evento, pero ahora es borrón y cuenta nueva, y la meta son los Juegos Paralímpicos, donde quiero obtener una medalla”, declaró.