Inicia el Clásico Mundial de Béisbol; México en el grupo C

Inició el torneo internacional Clásico Mundial de Béisbol. Los partidos arrancaron este jueves en el Estadio Intercontinental de Béisbol de Taichung en Taiwán y el Tokyo Dome en Japón. El Chase Field en Phoenix y el loanDepot Park en Miami verán acción este fin de semana.

El Clásico Mundial es considerado un torneo divertido en el que se mezclan jugadores de las Grandes Ligas con algunos de otras competencias internacionales muy potentes, como de la liga coreana y la japonesa.

Los equipos latinos como República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico siempre son atractivos por sus numerosas estrellas.

México

El Grupo C está integrado con México, Canadá, Colombia, EEUU y la Gran Bretaña, los cuales jugarán en Phoenix a partir del 11 de marzo. Los primeros dos del grupo avanzan a la siguiente ronda.

El equipo de Estados Unidos defenderá su título, seis años después de ganar la corona por primera vez. Mike Trout, Trea Turner, Mookie Betts, Nolan Arenado y Adam Wainwright forman parte de la lista de estrellas de USA Baseball, que jugará su primer partido de la competición el 11 de marzo en Phoenix. Mark DeRosa, que jugó 16 temporadas en las mayores, dirigirá al equipo.

Liderados por Julio Urías, el lanzador de los Dodgers, México es uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda debido a los jugadores que tiene en grandes ligas, como José Urquidy (Astros) y el cubano naturalizado mexicano Randy Arozarena (Tampa Bay). Benjamin Gil es el mánager de la Selección Mexicana.

Canadá es liderado por Freddie Freeman, el primera base de los Dodgers que nació en Fountain Valley, California, de padres canadienses. Es uno de los tres jugadores del equipo no nacidos en Canadá y el único nacido en Estados Unidos. Otros nombres que los aficionados a la MLB podrían reconocer son Cal Quantrill y Tyler O’Neill, que representan a los Guardians y a los Cardinals, respectivamente.

Colombia participará por segunda vez en el Clásico Mundial. La selección cafetera no pudo superar la primera ronda en su debut de 2017, por lo que ese será su objetivo en la edición de 2023. Será una tarea complicada, pero contará con peloteros destacados en las Grandes Ligas como los lanzadores Nabil Crismatt (Padres) y José Quintana (Mets), el jardinero Giovanny Urshela (Angels) o el outfielder Harold Ramírez (Tampa Bay). Al frente de la selección de Colombia estará Jolbert Cabrera.

EE.UU. tiene las segundas mejores probabilidades de ganar el Clásico Mundial 2023, según Caesars Sportsbook, sólo por detrás de la República Dominicana. Estados Unidos venció a Puerto Rico para ganar el campeonato en 2017.

Fox Sports tiene cobertura de todos los partidos a través de Fox, FS1, FS2, Fox Deportes y streaming en Tubi.

Horarios del Pacífico

Sábado, 11 de marzo

11: 30 a.m.: Grupo C: Colombia vs. México (Phoenix), FOX

7 p.m.: Grupo C: Gran Bretaña vs. Estados Unidos (Phoenix), Fox

Domingo, 12 de marzo

12 p.m.: Grupo C: Gran Bretaña vs. Canadá (Phoenix), FS1

7 p.m.: Grupo C: México vs. Estados Unidos (Phoenix), FS1

Lunes, 13 de marzo

12 p.m.: Grupo C: Colombia vs. Gran Bretaña (Phoenix), FS2

7 p.m.: Grupo C: Canadá vs. Estados Unidos (Phoenix), FS1

Martes, 14 de marzo

12 p.m.: Grupo C: Canadá vs. Colombia (Phoenix), FS2

7 p.m.: Grupo C: Gran Bretaña vs. México (Phoenix), FS1

Miércoles, 15 de marzo

12 p.m.: Grupo C: México vs. Canadá (Phoenix), FS2

7 p.m.: Grupo C: Estados Unidos vs. Colombia (Phoenix), FS1