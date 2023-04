UNAM crea “Jugo de Nube”, sistema de cosecha de agua de lluvia

“Jugo de Nube” es uno de los pocos sistemas que hay en el país de cosecha de agua de lluvia para consumo humano.

Luis Gutiérrez, Subdirector de Proyectos para Comunidades Seguras y Sustentables de la UNAM, señala que su potabilidad está científicamente comprobada.

Sistema de captación pluvial

“El sistema de captación de agua pluvial lo instalamos en el año 2013 y desde entonces arrancamos un proceso de medición de todas las condiciones que tiene el agua para saber si era segura o no y dotarla para consumo humano. Estuvimos muestreándolo durante dos años continuamente todos los parámetros físicos y químicos y los parámetros biológicos con el propósito de ofrecer el agua pluvial como una alternativa para beber”.

Se construyó en conjunto con la asociación civil Isla Urbana. Hiram García habla del detallado proceso que transitó.

Agua de lluvia o “jugo de nube”

“El Instituto de Geofísica auditó con rigurosidad científica, estuvo auditando que efectivamente fuera agua apta para beber. Tiene las dos partes, una parte académica científica muy fuerte que nos respalda, obviamente, la ingeniería y el diseño que se le metió a este proyecto”.

Luego de una caída de 10 metros entra al primer filtro llamado Tlaloque, por Tláloc, Dios de la lluvia. Por decantación sube y llena dos tinacos, cada uno de 30 mil litros. Los siguientes pasos son muy importantes.

Los 100 trabajadores de este centro llevan una década tomando esta agua de lluvia en dos dispensadores.

El agua de lluvia nace y se forma en las nubes que están en el cielo que nos cubre día a día. Se originan debido a cambios de presión atmosférica, o bien en la temperatura misma, así como también de la humedad ambiente.

Este líquido es de alta calidad físico-química. No tiene residuos de químicos como cloro ni de cal, aunque no se recomienda su consumo directo. Puedes usarla para regar plantas, porque al no tener residuos minerales o cloro es fantástica para su cuidado.