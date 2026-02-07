Recomiendan uso de cubrebocas ante alza en casos de sarampión

David Kershenobich, secretario de Salud, recomendó el uso de cubrebocas ante el aumento de casos de sarampión a nivel nacional, como una medida de protección adicional a la vacunación.

Sin embargo, precisó que al menos hasta el momento esto no aplica para toda la población.

El funcionario federal señaló que el cubrebocas no sustituye a la vacunación y detalló que ambas medidas se deben aplicar cuando se tiene contacto con alguna persona con sospecha de contagio o que ya fue diagnosticada con sarampión.

“Es muy importante saber que el cubrebocas no imposibilita o invalida la necesidad de vacunarse. Cuando se detecta un caso de sarampión la gente cercana a esa persona tienen que vacunarse para protegerse, para no contagiarse.

“El uso de cubrebocas está recomendado para las personas que entran en contacto con una persona que es diagnosticada precisamente con sarampión, no es una recomendación universal de usar el cubrebocas en toda la población, yo creo que lo que hemos aprendido en México, dentro de la sociedad, es que cuando estamos en contacto con una personas que tiene sarampión, hay que usar el cubrebocas”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Kershenobich Stalnikowitz recordó que entre los primeros síntomas del sarampión está la aparición de fiebre, tos seca, escurrimiento nasal, conjuntivitis y malestar general, lo cual podría confundirse con gripa o enfermedades de la temporada invernal.

Fuente: Infobae