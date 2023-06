En julio reabrirá Línea 12 del Metro que colapsó

El secretario de Obras y Servicios (SOBSE), Jesús Antonio Esteva Medina informó que, a partir del 9 de julio, se pondrá en funcionamiento el tramo elevado de la Línea 12 del Metro en cinco estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente, (6.5 km), por lo que el servicio irá de Mixcoac a Periférico Oriente, lo que beneficiará a 271 mil usuarios.

Tras realizar un recorrido por la estación, y de finalizar las pruebas pre operativas, informó que actualmente el reforzamiento de la estructura metálica de todo tramo elevado presenta un avance global del 71%, y que, una vez concluida la rehabilitación, la estructura contará con el doble de la resistencia que tenía originalmente.

Actualizó que, de 260 claros se han concluido 143 y se mantienen trabajos simultáneos en 70 claros.

“Esto es parte de esta estrategia que tenemos de ir moviendo a los equipos especializados por ciclos. De aquí, hasta Periférico todos los claros están concluidos a nivel de precarga. Este proceso de precarga se lleva a cabo como una de las pruebas finales, y hasta que no se tiene la seguridad y las condiciones para hacer la precarga, no se lleva a cabo y no se considera como concluido.”

El funcionario reiteró la complejidad de la obra: más de 3 mil 500 planos de ingeniería básica, 14 mil 300 planos de taller, fabricación de más de 53 mil piezas de acero, cada una con tolerancias de 5mm, lo que representa más de 15 mil 744 toneladas de acero.

Mencionó también que, por tratarse de trabajos especializados, se implementó una Escuela de Soldadores donde se ha certificado a más de 700 con los niveles internacionales más altos. Lo que convierte a esta obra en la primera en contar con la participación de soldadores certificados.

Por su parte, el Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rodrigo González López, explicó que el control y aseguramiento de calidad se realiza por cada una de las soldaduras individuales, con un mapeo donde se marca el estatus (soldada, aceptada, no aceptada, inspeccionada y liberada) y el soldador que la aplicó. Luego de esta evaluación, el resultado puede ser aprobatorio y en caso de que no, se tiene que reparar y volver a someter a la evaluación.

“Son mil cien soldaduras aproximadamente por cada uno de los claros. En este caso, la parte Periférico Oriente son 81 claros los que ya están concluidos, que ya pasaron por este proceso de control de calidad y ya solamente están en las liberaciones finales junto con las pruebas de carga.”

Asimismo, Bernardo Gómez González, miembro del Comité Técnico Asesor de la Línea 12, dijo que a partir de este lunes comenzaron las pruebas de cargas en aquellos claros que ya están totalmente reforzados y que ya tienen la capacidad de diseño esperada, a través de las que se verifica que los claros terminados tengan la capacidad para el tránsito de los trenes a su capacidad máxima.

“Las pruebas estáticas consisten en colocar bidones dentro de los trenes que representan la capacidad máxima del tren, que es del orden de 10 personas por metro cuadrado. Considerando que los trenes pudieran tener esa capacidad máxima completa, se pusieron los bidones, lo que implica 158 toneladas por cada tren, que, si lo sumamos al tren vacío, estamos hablando que cada tren con los bidones representa 800 toneladas.”

Detalló que la prueba de carga consiste en colocar dos trenes en paralelo sobre los tramos ya reforzados, se estacionan y se les realizan mediciones topográficas durante una, dos y cuatro horas, con ello, se busca validar la respuesta en la vía.

De acuerdo a las pruebas, el rango de seguridad es bastante amplio a lo que se había considerado en los análisis.

Gómez González, explicó que también se mide la vibración en la estructura, y todo esto, servirá como punto de partida para los trabajos de conservación futura; para ello se va a instalar una instrumentación permanente que consistirá en acelerógrafos, deformímetros y en extensómetros que nos van a permitir estar revisando de manera periódica y continua cuál es el comportamiento de la estructura.

Finalmente, el comunicado señala que el secretario de Obras y Servicios compartió los avances del Sendero Camina Libre, Camina Segura que se realiza en más de 10 km de Av. Tláhuac, en donde se colocan luminarias LED, 20 mil plantas ornamentales, y se pintan 15 murales artísticos para beneficio de los usuarios que se dirijan hacia esta Línea del Metro y vecinos que transiten por la Avenida.

