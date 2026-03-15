El mono Punch inspira una concha que se vuelve viral

La historia de Punch conmovió a miles de personas alrededor del mundo. El pequeño primate se volvió tendencia en internet después de que se difundieran videos donde aparece buscando consuelo tras haber sido rechazado por su madre y por el grupo de monos con el que convivía.

Las grabaciones, compartidas en plataformas digitales, muestran al animal abrazando con fuerza a un muñeco de peluche naranja o aferrándose a su cuidador. Estas escenas despertaron empatía entre los usuarios. Rápidamente comenzaron a compartir su historia y a seguir de cerca su evolución.

El interés por el caso fue tan grande que el propio Zoológico de Ichikawa, publicó en varias ocasiones actualizaciones sobre el estado de salud del primate y su proceso de adaptación con otros miembros de su especie.

Mientras en Japón monitorean el desarrollo del pequeño mono, en México la historia tomó un giro inesperado gracias al ingenio de una panadería de la capital del país.

Homenaje

El negocio Bestcake, ubicado en la Ciudad de México, decidió rendir homenaje al primate con un pan dulce inspirado en su historia. La creación fue presentada el 23 de febrero a través de redes sociales, donde rápidamente llamó la atención por su diseño.

La pieza de pan es una versión especial de la tradicional concha, pero decorada con la figura del pequeño mono abrazando a su peluche naranja. El diseño forma un corazón entre ambos personajes. Un detalle interpretado por los usuarios como una representación de la ternura que transmiten los videos del animal.

Además de su apariencia, el pan también destaca por su combinación de sabores, pues por los colores de la cobertura parece tratarse de una concha elaborada con mezcla de chocolate.

Fuente: Infobae