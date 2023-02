Depeche Mode dará dos conciertos en la CDMX en septiembre

Arrancó la preventa de boletos para la gira de Depeche Mode. El concierto será en el Foro Sol.

La banda conformada por Dave Gahan y Martin Gore regresa a México por primera vez después del fallecimiento de Andy Fletcher para promocionar su más reciente material discográfico.

A mediados de este mes Ocesa confirmó una primera fecha de concierto y señaló la fecha de liberación de boletos, cuya disponibilidad se agotó en menos de una hora en la plataforma de Ticketmaster.

Para los fans que desean una experiencia exclusiva en el concierto de los británicos, hay tres paquetes disponibles.

Este boleto, cuyo costo es de 19 mil 55 pesos incluye las siguientes amenidades:

1 boleto reservado dentro de las primeras 3 filas en la zona Verde A

Visita guiada backstage antes del concierto

Oportunidad de una foto grupal en el escenario donde Depeche Mode dará su show

Lugar de estacionamiento VIP reservado

Hospitalidad previa al show con snacks seleccionados y bebidas de cortesía

Oportunidad de compra merch oficial sin filas

Artículo de march diseñado y creado exclusivamente para compradores de paquetes VIP

Sin embargo uno de los paquetes más ‘accesibles’ de este rango VIP también tiene algunas particularidades que los fanáticos disfrutarán.

1 boleto al concierto en la zona Acceso General A parados

Entrada anticipada al recinto antes que nadie

Artículo de merch diseñado y creado para compradores de paquetes VIP

Regalos VIP a la llegada

Laminado coleccionables y lanyard para recordar tu noche

Oportunidad de comprar merch oficial sin filas

Anfitrión VIP

Due to overwhelming demand, additional dates have been added for Atlanta, Mexico City, San Diego and Los Angeles. Tickets on sale March 1st! Details: https://t.co/rJtl0RFsdy pic.twitter.com/XQ4hnb86Qu

— Depeche Mode (@depechemode) February 24, 2023