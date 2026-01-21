Continúan las bajas temperaturas en la capital

El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para este miércoles habrá frío.

Se prevé ambiente templado a cálido, posterior al medio día, con una temperatura máxima de 20 grados Celsius (°C).

Prevalecerá cielo nublado, con condiciones para lluvias, con chubascos en la ciudad.

Soplarán vientos variables de 5 a 29 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 35 km/h.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 16ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del jueves podría registrarse una mínima de 9ºC, por lo que la madrugada se espera nuevamente muy fría en las partes altas de la capital.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Noreste.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Invierno 2026

El invierno 2026 en el hemisferio norte, incluyendo México, está marcado por un invierno astronómico que termina el 20 de marzo de 2026 con el equinoccio de primavera, aunque el frío continúa con frentes fríos. Se espera una temporada con periodos intensos de frío y nieve, vinculados a la inestabilidad de la corriente en chorro, afectando globalmente. A nivel deportivo, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se celebrarán del 6 al 22 de febrero en Milán-Cortina, Italia, con participación mexicana