Anuncian tercera edición del «Carnaval de Carnavales» en CDMX

Las comparsas volverán a llenar de color y música el corazón de la capital con la tercera edición del “Carnaval de Carnavales”, una iniciativa apoyara por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, que busca celebrar esta expresión declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital en 2024. La cita es el domingo 29 de marzo de 2026 a las15:00 horas en el Monumento a la Revolución.

Alrededor de 60 comparsas, integradas por más de 7 mil carnavaleras y carnavaleros, recorrerán las calles del Centro Histórico en una celebración que reúne a comunidades de distintos pueblos y barrios para compartir una de las tradiciones festivas más representativas de la ciudad.

Dará inicio en la explanada del Monumento a la Revolución, avanzará por Avenida de la República, continuará por Avenida Juárez y seguirá por 5 de Mayo hasta concluir en la Plaza de la Constitución.

Comparsas

Participarán comparsas provenientes de las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y otras demarcaciones donde los carnavales se mantienen como celebraciones profundamente ligadas a la comunidad. Estas tradiciones se transmiten de generación en generación a través de la música, el baile, la vestimenta y la cartonería, elementos que reflejan la historia de sus localidades.

La relevancia de este encuentro se vincula con la declaratoria de los carnavales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, realizada en 2024, reconocimiento que subraya su papel en la preservación de las tradiciones comunitarias y la reconstrucción del tejido social. Estas celebraciones, con raíces que se remontan a la época colonial, son resultado del encuentro entre las culturas indígenas, europeas y africanas, y permanecen vigentes gracias a las comunidades que las han preservado.

El “Carnaval de Carnavales” busca visibilizar esta riqueza cultural y compartirla con el público en un gran desfile donde convergen figuras emblemáticas como los chinelos, las mojigangas, los charros y otros símbolos festivos que forman parte de las distintas representaciones carnavaleras que se extienden por toda la ciudad.