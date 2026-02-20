Alertan automovilistas por pedradas en Circuito Interior en CDMX

Pedradas recurrentes en Circuito Interior han provocado accidentes.

J.A.B., de 48 años de edad, murió en las primeras horas del miércoles pasado. Una piedra impactó en el parabrisas del automóvil que conducía. Eso lo proyectó contra el muro de contención en los carriles centrales de Circuito Interior.

El hombre no es la única víctima; al menos otros cuatro automovilistas han sido agredidos de manera similar en el mismo punto de esa vía primaria en dirección al sur. Muy cerca de un puente peatonal, casi en el cruce con la calle Juan de la Barrera, en la colonia San Miguel Chapultepec.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, los casos se han presentado en la noche y uno en la tarde.

Esta es la primera vez que ocurre en la madrugada, porque mi ventana da hacia acá (Circuito Interior) y veo cuando eso pasa”, relató Felipe a Excélsior, quien reside en un edificio de departamentos que está enfrente del lugar de los hechos.

Se refería al caso de J.A.B., quien circulaba en un automóvil tipo sedán color negro alrededor de las 05:00 horas del 18 de febrero.

Vecinos han auxiliado a otras víctimas

El vecino agregó que apenas en enero pasado auxilió a uno de los automovilistas al que le arrojaron una piedra a sus parabrisas.

La otra vez yo ayudé a un automovilista que le pasó en la tarde. Afortunadamente no venía tan rápido y fue de lado del copiloto (la pedrada) y se pudo orillar porque venía en los carriles centrales”.

De ese hecho Felipe compartió una imagen con este diario: se observa una piedra de varios centímetros incrustada en el parabrisas.

J.A.B., cuyo cuerpo ya fue entregado a sus familiares, recibió el impacto de frente, lo que presuntamente habría ocasionado que su visión quedara obstaculizada y perdiera el control del automóvil.

