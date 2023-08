Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) informó que llegó a un acuerdo con operadores de pipas que se manifestaron la mañana del miércoles 09 de junio en Circuito Interior y Reforma, luego de que ambas partes sostuvieron una mesa de trabajo y entendimiento.

El plantón realizado por piperos de agua potable pertenecientes a cinco organizaciones distintas tuvo lugar a razón de que solicitaban el pago de los servicios correspondientes al servicio que han prestado, por lo que personal de la dependencia capitalina se reunió con ello y los atendió en cuanto se tuvo conocimiento de la caravana manifestante.

De acuerdo con SACMEX, el diálogo prosperó desde el primer instante en que se instaló la mesa de diálogo, lo cual tuvo verificativo a las 14:00 horas del mismo miércoles, sobre todo porque el Organismo envío para tener mayor asertividad a representantes de la Dirección General de Servicios a Usuarios, la Dirección General de Agua Potable y la Dirección General de Administración y Finanzas.

A decir de los involucrados, en el encuentro se fijó un plazo de fechas para regularizar los pagos por los servicios brindados que demandaban los piperos; en tanto, las cooperativas se comprometieron a ingresar debidamente las facturas en el transcurso de los próximos días para que los depósitos estén listos entre los días 18 y 25 de agosto.

Al respecto del por qué no se habían realizado los pagos con anterioridad, el SACMEX detalló que el trámite de los pagos no se había llevado a cabo, debido a que los prestadores del servicio de pipas no habían ingresado la documentación de facturas correspondientes.

