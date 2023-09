¿Quién es Oscar Reyes de la Campa?

Oscar Alonso Reyes de la Campa es un ejecutivo con una destacada trayectoria de más de 15 años en el ámbito financiero. Su carrera se ha caracterizado por su significativa contribución a diversas entidades bancarias.

En mayo de 2017, Oscar Reyes de la Campa asumió el cargo de director de Administración y Control de Gestión en Accendo Banco Institución de Banca Múltiple.

Uno de los logros más sobresalientes durante su tiempo en esta institución fue el lanzamiento de nuevos productos, que incluyeron BasS (banking as a service), banca de consumo y corporativa, FX, remesas y Fiduciario.

Su enfoque en brindar un servicio al cliente ininterrumpido, con atención disponible las 24 horas, aseguró el óptimo funcionamiento de los sistemas y proporcionó una experiencia satisfactoria a los clientes directos del banco.

Además, el ejecutivo mexicano implementó exitosas estrategias de adquisición de clientes, como la estrategia BaaS/White-label en la banca minorista.

Asimismo, Reyes de la Campa ocupó el cargo de director de Operaciones en Credipresto S.A. de C.V. SOFOM ENR. Durante su mandato, fue responsable de liderar el proceso de originación del crédito y logró la exitosa colocación de más de 17,000 préstamos.

Su enfoque en la gestión de la cartera crediticia dio como resultado un eficaz control de la cartera vencida, que se mantuvo por debajo del 3.5 %. Además, se enfocó en mejorar la experiencia del cliente y reducir los tiempos de servicio.

Adicionalmente, ha buscado constantemente mejorar sus habilidades y conocimientos a través de diversas certificaciones, como administración de empresas familiares, prevención de lavado de dinero, grafoscopia y documentoscopia para prevenir el fraude, y análisis de rendimiento bancario.

En los últimos días, ha utilizado su experiencia para desempeñarse como analista financiero en diversos temas de naturaleza financiera, tanto a nivel nacional como internacional.

Apple Inc lanzó su servicio 'Buy Now, Pay Later' (#BNPL) en Estados Unidos, una medida que amenaza con perturbar al sector de las #tecnologíasfinancieras dominado por firmas como Affirm Holdings y la empresa sueca de pagos Klarna. pic.twitter.com/OYTXtptgPn

— Oscar Reyes de la Campa (@OscarReyesdelaC) May 22, 2023