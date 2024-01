Sin números el mundo sería muy aburrido

A sus 11 años de edad, Víctor Gerardo Vázquez Basto, tiene una capacidad extraordinaria para los números y ha puesto en alto el nombre de Yucatán al ser galardonado con la medalla de oro de la séptima edición del Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas de Educación Básica (OMMEB).

El alumno de sexto grado de la escuela primaria “Ricardo López Méndez”, de la colonia Emiliano Zapata Sur I, de Mérida, fue seleccionado entre 15 mil aspirantes yucatecos, siendo considerado como uno de los 9 estudiantes de primaria y secundaria, que se ubicaron en el ranking nacional al obtener ocho medallas; así como una mención honorífica por su destacado desempeño. A su decir, el mundo sin números sería muy aburrido.

Desde pequeño me he sentido fascinado por las matemáticas, por eso cuando fui avanzando en las diferentes etapas y después cuando fui seleccionado nacional me dio mucha alegría y me siento muy orgulloso de haber formado parte de la delegación yucateca de alumnas y alumnos que pudimos destacar por nuestro trabajo en equipo, expresó acompañado de sus padres: María del Carmen Basto Segovia y Gerardo Yahir Vázquez Hernández, así como de sus hermanos: Eren Isaan Vázquez Basto y Mariam Giselle Vázquez Basto.

Lo que más me gusta de las matemáticas es que las puedo encontrar en cualquier parte, desde lo más básico como las sumas y restas hasta las ecuaciones, coordenadas, así como la física y tecnología; me gusta asistir a las competencias y entrenamientos porque convivo y comparto MI pasión por las matemáticas con otros estudiantes con los mismos intereses, logrando un intercambio de conocimientos que nutren nuestro aprendizaje, agregó Víctor Gerardo.



Sobre sus aspiraciones a futuro compartió que le gustaría ser arquitecto, ingeniero o programador, ya que considera que las matemáticas son su pasión y quisiera vivir rodeado de ellas el resto de su vida. Resaltó que al pasar de los años ha descubierto nuevas habilidades para realizar cálculos mentales, mismos que ha puesto en práctica en cada una de las pruebas que ha realizado.

María Basto Segovia, madre de Víctor Gerardo, agradeció el compromiso de la Secretaría de Educación de Yucatán y las autoridades educativas por impulsar las aptitudes sobresalientes de las y los alumnos que al igual que su hijo, han sido galardonados a nivel nacional.

Los logros de Víctor no hubieran sido posibles sin el apoyo de autoridades y los maestros de su escuela quienes siempre confiaron en sus habilidades y alcances, y reforzaron la confianza en el mismo, ofreciéndole materiales de acuerdo a su destreza matemática, señaló.

Basto Segovia, destacó que, a la edad de 6 años por medio de una evaluación psicométrica, Víctor Gerardo, fue diagnosticado como un alumno con capacidades sobresalientes, dicho diagnóstico marcó el inicio de una dinámica familiar que apoya y fortalece el desenvolvimiento académico de su hijo.

En cada prueba somos testigos de la superación de Víctor, como padres no queremos que su conocimiento tenga fronteras, siempre intentamos abastecer la información y conocimientos que va requiriendo, como mamá me siento orgullosa de poder contribuir a lo que le gusta, mi mayor recompensa es saber que ama lo que hace, dijo.

En este momento, Víctor Gerardo se encuentra en proceso de selección para formar parte de los representantes de México en la IMC (International Mathematics Competition), el cual consiste en dos etapas virtuales de entrenamiento, y otras dos de manera presencial que se realizarán en diferentes partes de la República Mexicana, previo a la conformación del equipo final.

Durante la séptima edición del concurso, de la que resultó ganador Víctor Gerardo, se realizó de manera virtual a finales del mes de septiembre del presente año, con la participación de 29 estados y 261 estudiantes. La delegación yucateca contó con el apoyo y respaldo de la Segey y de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) quienes otorgaron el entrenamiento para mejorar su desempeño en los exámenes a nivel nacional.

