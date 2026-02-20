Seguritech y FEM impulsan cultura de paz en México

Seguritech consolida su compromiso social al fortalecer la Educación para la Paz mediante Fundación en Movimiento, A.C., organización que celebra 16 años promoviendo entornos escolares y laborales más seguros, empáticos y libres de violencia.

En su Reporte Anual de Actividades 2025, la asociación reafirmó que la paz no es un ideal abstracto, sino una práctica cotidiana que transforma la convivencia y previene el bullying, el ciberbullying y el mobbing.

Educación para la Paz: Nuevo eje estratégico

La fundación definió dicho enfoque como transversal a todas sus acciones, integrando Bienestar Escolar y Bienestar Laboral en una visión más amplia del fenómeno de la violencia.

Para Ariel Picker, presidente de la fundación y CEO de Seguritech, el impacto comienza desde casa:

“Para nosotros como familia ha sido fundamental transmitir a las nuevas generaciones la importancia de vivir en paz”.

Un año que dejó huella

Durante 2025, los resultados marcaron un antes y un después:

384 escuelas atendidas en distintas entidades

140,093 estudiantes capacitados

1,004 docentes formados

3,941 madres y padres sensibilizados

1,121 colaboradores capacitados en prevención de mobbing y acoso sexual

La FEM en su informe destacó el programa “Construyendo la Paz”, enfocado en preescolares, donde se promueven valores como respeto, empatía y solidaridad desde la primera infancia.

Investigación que transforma realidades

Uno de los hitos del año fue el Primer Censo sobre Bullying por Apariencia Física, que recogió la voz de más de 45 mil estudiantes de ocho estados del país.

Los resultados evidenciaron que el acoso por apariencia sigue siendo persistente y que el acompañamiento institucional aún es insuficiente.

Asimismo, se presentó la “Guía para la Comunidad Escolar”, desarrollada con aliados estratégicos del ámbito legal y social.

Con el respaldo de Seguritech, la fundación también impulsó la 4ª Semana del Bien-estar, el podcast “No es terapia, pero ayuda” y múltiples alianzas intersectoriales.

En ese sentido, para Vicky Rajunov de Picker, presidenta de la organización, el mensaje es claro:

“Seguiremos trabajando para que ningún niño, niña o adolescente crezca con miedo”.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

Inclusión funge como motor de competitividad: Seguritech