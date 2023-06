Muere quinceañera por golpe de calor en Veracruz

Una quinceañera con Síndrome de Down, llamada Scarlett, murió al parecer por un golpe de calor en el fraccionamiento Infonavit Chivería, en el Puerto de Veracruz.

Dareny Rosales Diaz, madre de la menor informó que la tragedia empezó en su casa cuando la menor de edad, 15 años, se disponía a comer, se sentó en la mesa y de pronto se desvaneció, por lo que llamó a la ambulancia pero “nunca llegó” y se dirigieron a un hospital, pero llegó sin signos vitales.

Contó que en el nosocomio a Scarlett le practicaron Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y en dos ocasiones lograron reanimarla, la intubaron, pero volvían los paros cardiorrespiratorios, hasta que al tercero ya no aguantó y murió, “no se pudo hacer nada para salvarle la vida”.

La madre desconsolada dijo: “Creo le faltó oxígeno por tanto calor que hacía; cuando llegamos al hospital el doctor me dijo que ya no le daba esperanzas, porque traía su saturación baja y su respiración muy decaída, sin pulso, pudiera ser que le diera más eventos y sí, el último que le dio no lo resistió y no la pudieron reanimar”.

Quinceañera padecía otras enfermedades

Tras la muerte, la señora Dareny pidió ayuda mediante los medios de comunicación locales para poder costear los gastos funerarios de Scarlett, asegurando que ella trabaja todo el día para mantener a la pequeña y nunca contó con el apoyo del padre que las abandonó.

En medio de su dolor, la madre llamó a la población, especialmente a quienes tienen problemas de salud, a que se revisen, se chequen, “porque está haciendo mucho calor y eso puede afectar más a quienes padecen del corazón”.

Detalló que además de Síndrome de Down, entre las enfermedades que padecía Scarlett estaba una cardiopatía, lo que la hacía susceptible a las temperaturas extremas, por eso se cree que el calor fue lo que detonó su muerte.

Reporte de muertos en Veracruz por golpe de calor

De acuerdo al reporte de las autoridades de Salud del Estado de Veracruz, durante este año, con el caso de Scarlett siguen sumándose las víctimas mortales por la ola de calor, ya que tan sólo ayer se registró una muerte en Coatzacoalcos, otra en el Puerto y una más en Boca del Río.

De esta manera, hay que resaltar que la ola de calor sigue cobrando vidas en México, y ante ello la madre de la menor fallecida pide a la población extremar precauciones.

