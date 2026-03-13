¿El viernes 13 es día de mala suerte?

El viernes 13 es considerado por muchas personas como un día de mala suerte. Se cree que durante éste día debe evitarse realizar actividades como negociaciones, salir a la calle, viajar.

Y los creyentes hasta suelen posponer sus planes por la superstición que esta en boca de todos.

Origen y significado del Viernes 13

Tienes que saber que no hay una realidad precisa, todo lo que ronda sobre el viernes 13 son supersticiones, teorías, mitos, creencias y leyendas. Por tal razón, no hay un origen al 100%. Una de las versiones radica en la religión católica, donde se dice que un viernes, Jesús murió crucificado.

En la imagen de la ‘Última Cena’, Cristo habría compartido su mesa con 12 apóstoles.

Sin embargo, cuenta esta teoría que todos los participantes sumados dan el número 13, de acuerdo con el Apocalipsis, capítulo 13, representa al anticristo y a la bestia.

En la religión judía se menciona que el número 13 es considera una fecha inoportuna, se relaciona con los 13 espíritus malignos y la creencia se conecta con el carnero que Abraham debía sacrificarle a Dios. Para el cristianismo, el 13 corresponde al número de invitados de la Última Cena y el Anticristo. Una versión más señala que en la mitología vikinga el número 13 se relaciona con la traición, y Loki, Dios traicionero y caótico.

El viernes 13 es considerado un día negativo, incluso el escritor Geoffrey Chaucer menciona en su trabajo “Los Cuentos de Canterbury”,que el “viernes” es día de desgracias.

Thomas Lawson, escritor estadounidense en su obra Friday, the Thirteenth cuenta la historia de un corredor de bolsa en el Wall Street, elige el viernes 13 para colapsar el mercado de valores como parte de una venganza. Desde entonces algunos negociantes prefieren evitar cerrar tratos en esta fecha.

Fuente: as.comas.com