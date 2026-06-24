CDMX se prepara con 56 mil policías por el partido México vs Chequia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) desplegará 56 mil policías en distintos puntos de la capital por el partido México vs Chequia.

Este miércoles 24 de junio se colocarán varios dispositivos de vigilancia en zonas como el Estadio Banorte, así como el Zócalo y Paseo de la Reforma, entre otros puntos turísticos en las 16 alcaldías.

Asimismo, se realizarán varios cortes parciales y totales en las vías aledañas al Estadio Ciudad de México como en los partidos anteriores; solo se podrá ingresar con boleto o código QR en el caso de los residentes de la zona.

Despliegue

Despliegan 56 mil policías en CDMX por el México vs Chequia; más de 8 mil elementos resguardan el Estadio Banorte

La SSC desplegará un operativo este miércoles 24 de junio en el marco del partido México vs Chequia en el Estadio Banorte con 56 mil policías de la SSC y la Fuerza de Tarea Conjunta, conformada por:

Guardia Nacional

Ejército

Fuerza Aérea Mexicana

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Del total de los elementos desplegados, 8 mil 220 estarán en un operativo en el Estadio Banorte para la implementación del Polígono de la Última Milla.

Se trata de elementos de:

SSC: 7 mil 500

Fuerza de Tarea Conjunta: 720

Con el operativo de Última Milla, se busca ordenar el flujo de los aficionados que llegan al recinto para el partido México vs Chequia, así como garantizar la operación del transporte y la accesibilidad de los participantes y los vecinos de la zona.

Fuente: SDP