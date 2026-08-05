200 mil empleos en riesgo por suspensión de EEUU para importar aguacates

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el gobierno de Estados Unidos decretó una suspensión temporal de actividades de personal de la Embajada estadounidense en la entidad.

Particularmente de los inspectores de USDA-APHIS, encargados de verificar los protocolos para la exportación de aguacate michoacano hacia territorio estadounidense.

El mandatario estatal señaló que se trata de una medida preventiva anunciada por las autoridades de Estados Unidos para resguardar a su personal, y no de una decisión vinculada directamente a irregularidades en el proceso de exportación.

Ramírez Bedolla explicó que su gobierno mantiene comunicación directa con la Embajada de Estados Unidos, así como con el área de seguridad de dicha representación diplomática, con el objetivo de que los inspectores retomen sus labores a la brevedad posible.

De acuerdo con el gobernador, los trabajos de coordinación también involucran a:

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por el secretario Omar García Harfuch.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

La Guardia Civil estatal.

El gobernador vinculó la medida con el contexto reciente de detenciones relevantes realizadas por el Gobierno Federal en el marco del combate a la extorsión en la entidad.

Fuente: Infobae