Ola de frío en Estados Unidos: hay un sobreviviente y siete muertos

Una devastadora tormenta invernal que azotó dos tercios de Estados Unidos durante el fin de semana ha dejado al menos 11 muertos, más de 836.000 hogares sin electricidad y provocó el peor día de cancelaciones aéreas desde la pandemia de COVID-19.

Entre los incidentes más graves, un avión se estrelló el domingo por la noche en un aeropuerto de Maine con ocho personas a bordo en medio de las condiciones climáticas extremas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investiga las causas del accidente, mientras las autoridades no han proporcionado información sobre el estado de los ocupantes.

La tormenta, considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas, dejó acumulaciones de nieve superiores a 30 centímetros en al menos 17 estados, desde Nuevo México hasta New Hampshire.

El lago Bonito, en Nuevo México, registró la mayor acumulación con 79 centímetros, mientras que el Central Park de Nueva York alcanzó -12 grados Celsius el domingo, su temperatura más baja en casi dos años. Las autoridades de Tennessee reportaron tres nuevas muertes relacionadas con el clima, sumándose a los fallecimientos previamente registrados en Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan. En total, 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia.

Las interrupciones continúan afectando el transporte y los servicios básicos este lunes. Amtrak canceló al menos cinco trenes en el noreste debido a problemas de disponibilidad de equipos, mientras que Delta Airlines advirtió sobre posibles nuevas interrupciones en sus vuelos. Las autoridades de Nueva York instaron a los residentes a ejercer extrema precaución, ya que las carreteras y aceras permanecen heladas y resbaladizas a pesar de que cesó la nevada acumulativa.

