NASA lanzará en marzo la misión tripulada a la Luna

La NASA ha completado con éxito las pruebas de la misión Artemis II , que orbitará la Luna con cuatro astronautas a bordo. El pasado 3 de febrero se detectaron varios fallos, incluidas fugas de combustible.

Eso obligó a suspender el primer viaje lunar de astronautas en más de medio siglo.

Por segunda vez este mes, los equipos de lanzamiento bombearon más de 700.000 galones (2,6 millones de litros) de combustible superfrío al cohete. La NASA completó la prueba a altas horas de la noche y afirmó que la fuga de hidrógeno fue mínima, dentro de los límites de seguridad.

Era la prueba más crítica durante dos días de ensayos. Hoy informa que ha logrado completar todos los test. Detuvo la cuenta regresiva del lanzamiento cuando ya se había cargado el combustible. Un equipo había acudido para comprobar el cierre de las escotillas de la nave espacial Orion, en la que viajarán los cuatro astronautas.

Cuarentena

Los cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen) observaron parte de la prueba desde el Centro de Control de Lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida.

La tripulación tiene previsto iniciar hoy por la noche una cuarentena para limitar su exposición a posibles enfermedades antes del lanzamiento. Un periodo de resguardo que está programado durante catorce días, por lo que el despegue debería realizarse a partir del próximo 6 de marzo. Aunque aún no se ha fijado la fecha oficial.

La NASA ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 hora local (17:00 CET), que será retransmitida en directo a través del canal de Youtube de la agencia.

La nave espacial Orion que alojará a los cuatro astronautas será propulsada al espacio por el ‘Sistema de Lanzamiento Espacial’ (SLS, el cohete más potente construido hasta ahora por la NASA, de 98 metros de altura).

Deberá dar varias vueltas a la Tierra antes de emprender un viaje de cuatro días hasta la Luna, sobrevolar el satélite y regresar.

La misión se prolongará durante diez días, durante los cuales los astronautas tomarán en varias ocasiones el control manual de la nave para realizar varias comprobaciones y demostraciones.

