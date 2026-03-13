Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos

«Funcionarios de Cuba han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos», dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en una reunión con altos funcionarios del país reportada por el estatal Canal Caribe.

Al mismo tiempo, el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en la isla), publicó un comunicado en redes sociales con la transcripción de esta información.

«Soluciones a diferencias bilaterales»

Según Díaz-Canel, que ejerce también como primer secretario del Comité Central del PCC, las conversaciones «han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones».

Factores internacionales que no precisó habrían facilitado los intercambios. Y su propósito sería «identificar los problemas bilaterales» y hallarles soluciones, añadió Díaz Canel.

Además, se trataría de «determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países», así como «identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones», así como de la región de América Latina y el Cartibe.

Negado pero obligado a «responder campañas especulativas»

Por último, el mandatario insistió en que «no ha sido ni es práctica de la revolución cubana responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema».

Esta afirmación alude probablemente a múltiples reportes, tanto de medios estadadounidenses como de medios independientes cubanos, sobre supuestas conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado «El Cangrejo».

Entre los medios que habían reportado al respecto, se cuenta el estadoundiense Axios, con un informe detallado publicado el 18 de febrero pasado, citando a tres fuentes cercanas al Gobierno de Trump.

Fuente: DW