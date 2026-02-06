¿Cuánto guacamole se comerá en el Superbowl LX?

La importación de aguacates mexicanos vuelve a colocarse en el centro de la atención internacional con motivo del Superbowl XL, que se celebrará este domingo 8 de febrero.

Como ocurre cada año, este evento deportivo no solo mueve audiencias millonarias, sino también cadenas completas de producción y exportación ligadas al consumo de alimentos emblemáticos.

Durante el fin de semana del juego de la NFL, se estima que se consumirán más de 127 mil toneladas de aguacate, impulsadas principalmente por la preparación de guacamole en reuniones familiares y eventos sociales.

El domingo del partido se ha convertido en una fecha simbólica para la industria del aguacate, ya que el guacamoleforma parte del menú habitual asociado al Superbowl XL y a la experiencia de la NFL.

¿Qué papel juega México en la importación de aguacates?

México aporta cerca del 30% de la producción mundial de aguacate y se ha mantenido como líder global en exportación desde 1961.

Para el Superbowl XL, esta posición resulta clave, ya que la mayor parte del aguacate que se consume en Estados Unidos proviene de territorio mexicano.

En términos de exportación, alrededor del 87% del aguacate mexicano tiene como destino Estados Unidos, mercado prioritario durante el domingo del Superbowl XL y en la temporada alta vinculada a la NFL.

Fuente: Heraldo Binario

Imagen de silchr69

silchr69

