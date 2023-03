Todo listo para la entrega de los Premios Óscar

A unos días de la edición 95 de los Premios Óscar, coren apuestas por saber quiénes se llevarán la estatuilla.

En esta ocasión el evento se realizará en el Dolby Theatre de Los Angeles, en Estados Unidos.

Los premios Óscar 2023 serán emitidos en Latinoamérica a través de TNT Latinoamérica. Además se podrás ver en la cuenta de YouTube de los Oscar. En Estados Unidos, los Óscar 2023 pueden ser vistos a través de la cadena ABC.

Esta vez, la ceremonia de los premios Óscar 2023 estará cargo del cómico Jimmy Kimmel, quien presentará y pondrá su cuota de humor. El presentador de 55 años es también actor, guionista y productor de televisión.

¿Cuándo y dónde se realizará los Óscar 2023?

La ceremonia de los Óscar será en el Dolby Theatre de Los Angeles, Estados Unidos, lugar en el que se viene realizando la premiación desde hace unos años y será el domingo 12 de marzo el día en el que las estrellas del cine lleguen de gala.

Horario de la ceremonia de los Oscar

8:00 pm: Estados Unidos (hora del este) Perú, Colombia, Ecuador

7:00 pm: México

9:00 pm: Venezuela

10:00 pm: Chile, Argentina, Brasil

2:00 am: España

Los nominados a los Óscar 2023

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condo (Los espíritus de la isla)

Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Stephanie Chu (Todo en todas partes al mismo tiempo)

Mejor diseño de vestuario

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

La señora Harris va a París

Nominados a mejor sonido

Sin novedad en el frente

Avatar: el camino del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Mejor canción original

Sin novedad en el frente

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Mejor guion original

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

TÁR

El triángulo de la tristeza

Mejor cortometraje

An Orish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor cortometraje de animación

El niño, el topo, el zorro y el caballo

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me The World is Fake and I Think I Believe It

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch por (Los Fabelman)

Barry Keoghan (Los espíritus de la isla)

Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

Mejor música original

Sin novedad en el frente

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman