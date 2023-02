Premio Nobel de Economía 2021 ofrecerá conferencia en la Ibero

El Premio Nobel de Economía 2021, Dr. David Card, visitará el jueves 2 de marzo la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Card dará una conferencia magistral -a las 4:30 pm, en el Auditorio José Sánchez Villaseñor-, en el marco del 80 Aniversario de la IBERO y los 50 años de su Departamento de Economía.

Eminencia

El trabajo del Dr. Card le dio una nueva dimensión a la investigación empírica. Cambió de manera fundamental la manera en que, tanto en economía como en otras ciencias sociales, se utilizan datos empíricos, y muy importante, revolucionó el conocimiento que a partir de ellos se puede generar.

Revolucionó la investigación que con base en datos se realiza en las ciencias sociales y amplió de manera muy significativa nuestra habilidad para contestar preguntas trascendentales para la sociedad, dijo el Dr. Irving Rosales Arredondo, director del Departamento de Economía de la Ibero.

Salarios mínimos

Para investigar cómo el incremento de los salarios mínimos afecta de manera causal el desempleo, David Card, junto con Alan Krueger, utilizó un experimento natural.

A principios de la década de los 90 el salario mínimo se incrementó en la ciudad de New Jersey, pero analizar únicamente lo ocurrido en esta ciudad después del incremento no brinda una respuesta confiable a nuestra pregunta, ya que existen otros muchos factores que pudieron haber incidido en el nivel de empleo durante este periodo de tiempo.

Entonces, así como en los ensayos aleatorios, para determinar los efectos causales era necesario contar con un grupo control, esto es, un grupo para el cual no se hubiera incrementado el salario mínimo, pero que en todos los otros factores fuera muy similar a la ciudad de New Jersey.

¿Qué observaron Card y Krueger en el caso del incremento en el salario mínimo en New Jersey? Lo que identificaron es que New Jersey y Pennsylvania son municipios colindantes pertenecientes a exactamente la misma zona urbana, que comparten las mismas características en muchos factores importantes en el mercado laboral. La única diferencia fue que el salario mínimo sí se incrementó el New Jersey (grupo tratamiento) y no se incrementó en Pennsylvania (grupo control).

Descubrimiento

Eso es lo que se denomina experimento natural, cuando un cambio en alguna política pública o algún programa público o privado, afecta de manera diferenciada y aleatoria a diferentes grupos de personas.

Contrario a lo esperado por los modelos y estimaciones tradicionales, Card y Krueger encontraron que el incremento en el salario mínimo no redujo el nivel de empleo. En trabajos posteriores, David Card llegó a la misma conclusión.