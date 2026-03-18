IBERO alista carrera deportiva en Chapultepec

La comunidad de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se prepara para vivir una auténtica fiesta deportiva con la Carrera IBERO 2026, que se celebrará el próximo domingo 12 de abril en la emblemática Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

En colaboración con Emoción Deportiva, este encuentro reunirá a estudiantes, egresadas y egresados, familias y público en general en una jornada que combina deporte, convivencia y espíritu comunitario.

Tres distancias, una misma emoción

La salida será a las 07:00 horas, con tres modalidades para que todas y todos puedan participar:

3 km caminata recreativa (ideal para disfrutar en familia)

5 km

10 km

Ya sea que busques superar tu marca personal o simplemente disfrutar de una mañana activa rodeado de naturaleza, la Carrera IBERO es el espacio perfecto para hacerlo.

Kit conmemorativo y experiencia completa

Las y los participantes recibirán:

Playera oficial conmemorativa

Número de corredor

Morral

Medalla de finalista

Cronometraje profesional

Abastecimiento en ruta

Servicio médico

Fotografías en meta

Resultados oficiales el mismo día

Cada detalle está pensado para que la experiencia sea segura, organizada y, sobre todo, memorable.

Más que una carrera

La Carrera IBERO no es solo un evento deportivo: es una celebración del bienestar, la amistad y los valores que distinguen a la IBERO. Es un punto de encuentro donde el compromiso con la salud, la comunidad y la alegría se viven kilómetro a kilómetro.