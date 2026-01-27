Reforzarán vacunación contra el sarampión en el Metro

El Secretario de salud, David Kershenobich Stalnikowitz anunció la instalación de módulos en distintos puntos de la Ciudad de México como parte de la campaña de vacunación contra el sarampión.

“Los casos de sarampión siguen presentes en los mismos estados en forma importante, que son Jalisco, Michoacán, Culiacán y Guerrero”, declaró el funcionario.

Un muerto

Los casos de sarampión en el país continúan afectando la vida de miles de mexicanos y mexicanas con un aumento que ha puesto en alerta a las autoridades del sector salud, debido a los fallecimientos registrados.

La primera muerte de esta enfermedad viral durante este 2026 fue reportada en el estado de Michoacán. Suman 26 decesos a nivel nacional desde el año 2025, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

Durante el informe diario que ofrece esta dependencia con corte al viernes 23 de enero, se notificó que existen 987 casos de este padecimiento en lo que va de enero, y hay 7 mil 417 en todo México.

Siendo Jalisco la entidad con mayor contagios registrados con un total de 521, seguido de Chiapas con 200 y Sinaloa con 65.

El brote actual de sarampión se encuentra activo en 32 regiones de la República Mexicana.

Mientras que 265 municipios son los que recaban la mayor cantidad de casos de esta enfermedad viral.

Fuente: Infobae