¿La SEP enseña a ser ‘therian’?

En redes sociales se volvió viral un libro de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde aparecía un niño usando una máscara de zorro porque los internautas creyeron que era una lección sobre therian.

Se trata de una imagen que pertenece al libro de texto Proyectos Comunitarios de Tercer Grado. La lección se titula “La vida en movimiento” y no es sobre therians sino sobre la fauna silvestre y cómo protegerla.

De esto trata la lección del libro de texto de la SEP

La lección tiene como objetivo, de acuerdo al libro, enseñar a los niños qué es un paso de fauna y por qué son importantes.

Un paso de fauna, también llamado ‘puente verde’ es un espacio diseñado para que los animales crucen carreteras, avenidas, autopistas o cualquier estructura urbana, de manera segura.

La actividad propuesta por la SEP es que los niños recorran sus comunidades “para identificar las formas de desplazamiento de los animales y así diseñar un pase de fauna que logre disminuir los obstáculos que enfrentan los animales”, según se lee en el texto.

De ahí la ilustración de un niño con una máscara de zorro, de hecho, toda la lección está ilustrada con personajes que portan la misma máscara.

Fuente: Infobae