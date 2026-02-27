Hoy, segundo Viernes de Cuaresma

La tradición cristiana reconoce siete viernes dentro de la Cuaresma, incluyendo el Viernes Santo, como un itinerario espiritual de conversión, sacrificio y preparación para la Resurrección.

La Cuaresma inicia el Miércoles de Ceniza y culmina en la Semana Santa. Aunque el calendario litúrgico contempla seis viernes antes del Viernes Santo, en la práctica devocional popular se habla de siete viernes de Cuaresma, contando también el Viernes Santo como el punto culminante del proceso penitencial.

Segundo viernes: Fortaleza en la fe

La reflexión gira en torno a las pruebas y dificultades. Así como Cristo enfrentó tentaciones y rechazo, el creyente es invitado a mantenerse firme en la fe, incluso en momentos de incertidumbre o dolor.

Tercer viernes: Perdón y reconciliación

Este viernes enfatiza la importancia de sanar relaciones. Se motiva a pedir perdón y a otorgarlo, recordando que la misericordia es uno de los pilares del mensaje cristiano.

Fe

Cuarto viernes: Humildad y servicio

En este punto del camino cuaresmal se profundiza en la actitud de servicio. Cristo enseñó con el ejemplo, sirviendo a los demás. Se promueve la solidaridad con los más necesitados y la práctica concreta de la caridad.

Quinto viernes: Contemplación del sacrificio

Se intensifica la meditación sobre el sufrimiento de Jesús. Es un momento de recogimiento más profundo, donde muchas comunidades realizan el rezo del Vía Crucis y actos penitenciales especiales.

Sexto viernes: Preparación inmediata para la Pasión

Este viernes antecede a la Semana Santa. Se vive con mayor sobriedad y silencio, preparando el corazón para acompañar espiritualmente a Cristo en sus últimos días.

Séptimo viernes: Viernes Santo

Es el día central. La Iglesia conmemora la crucifixión y muerte de Jesucristo. Se practica ayuno y abstinencia, no se celebra misa, y se realizan actos litúrgicos solemnes como la adoración de la cruz. Es un día de profundo recogimiento que anticipa la esperanza de la Resurrección.

Fuente: diariolahuella.com