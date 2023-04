“La importancia de los datos limpios y la administración adecuada de estos son cruciales para las empresas que buscan tener éxito en un mundo cada vez más digital. Una falta de gestión adecuada puede dar como resultado datos erróneos con graves consecuencias en los resultados empresariales”, indicaron creadores y voceros de LINDA, una la plataforma de Business Intelligence que ha llegado al mercado mexicano.

Según cifras del International Data Corporation (IDC), la cantidad de datos en el mundo pasará de 33 ZB en 2019 a 175 ZB en 2025, lo que significa que hasta el 30% de esta información necesitará procesamiento y limpieza en tiempo real para ser aptos para cualquier uso empresarial.

“El costo de los datos erróneos para las empresas es difícil de cuantificar, pero se estima que para las empresas solo en Estados Unidos es de alrededor de 3,1 billones de dólares al año”, explicó Óscar Rodríguez Landeros, uno de los creadores de LINDA.

Obtención de datos de calidad, el futuro para las empresas

Existe una gama de herramientas en el mercado que pueden ayudar a establecer procesos eficaces para garantizar la captura y gestión de datos de alta calidad, entre ellas resalta la plataforma disruptiva LINDA, una solución de Business Intelligence y Analytics creada por desarrolladores mexicanos especializados en análisis de datos.

“Los datos erróneos también pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos de ventas y marketing B2B, ya que pueden conducir a un alcance mal dirigido o ineficaz, o incluso dañar la reputación de la empresa. El 93 % de los consumidores modernos reciben comunicaciones de marketing que no tienen absolutamente ninguna relevancia para ellos”, agregó Diego Rodríguez Garduño de IFD Technologies.

Las empresas deben asociarse con proveedores de soluciones de datos para acceder a la experiencia y los recursos necesarios para gestionar y analizar los datos con eficacia, lo que les permite tomar decisiones más informadas e impulsar el crecimiento. Además, pueden ahorrar el coste de los datos erróneos y anular el impacto empresarial de los mismos.

Cómo la plataforma LINDA puede ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas

Por medio de inteligencia artificial, LINDA identifica de manera efectiva insights de negocio a partir de la información comercial disponible; distingue entre la información inutilizable y la funcional y beneficiosa a través del despliegue de algoritmos de machine learning y modelos predictivos.

Los datos duplicados también pueden ser perjudiciales para las empresas. Los registros duplicados ensucian los datos y los informes generados a partir de ellos no serán precisos, lo que significa que las empresas no podrán basarse en ellos para tomar decisiones acertadas. Las organizaciones necesitan gestionar y eliminar los datos duplicados para mantener una base de datos limpia y útil.

Las conclusiones de un reciente informe de Treasure Data, “Better Business Decisions In the Age of Unpredictability”, muestran que solo el 23 % de las pequeñas empresas y microempresas afirman tomar decisiones equivocadas con frecuencia, esta cifra sube al 41 % en el caso de las medianas y grandes empresas.

Los directivos saben que el problema es grave, el 47 % afirma que sus decisiones no han mejorado últimamente, y el 7 % dice que han empeorado, a pesar de dedicar más tiempo a deliberar.

Al ser una plataforma hecha a la medida, LINDA puede ayudar a los directivos a interpretar e identificar los insights relevantes rápidamente, disminuyendo. Democratiza el acceso a la información, presentándola de manera amigable y simplificada para la toma de decisiones estratégicas que puedan ocasionar una ventaja competitiva.

Diego y Óscar Rodríguez, los creadores de la plataforma LINDA, explican que “esta herramienta revolucionaria transforma la forma en que las empresas utilizan la información para alcanzar el éxito, ya que contar con la información correcta en solo una fracción de segundo otorga al usuario la posibilidad de identificar estrategias de negocio valiosas y fácilmente accionables”.