Reino Unido analiza prohibir redes sociales para menores de 16 años

Reino Unido analiza prohibir redes sociales para menores de 16 años

El Gobierno de Reino Unido analiza introducir en 2026 una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, siguiendo el precedente de Australia, y cerrar vacíos legales que actualmente dejan fuera a determinados chatbots de inteligencia artificial (IA) de la normativa de seguridad digital.

La iniciativa forma parte de la estrategia del primer ministro Keir Starmer para acelerar la respuesta institucional ante los riesgos digitales que afectan a niños y adolescentes, en un contexto de creciente presión internacional sobre las grandes plataformas tecnológicas.

El Ejecutivo británico inició el mes pasado una consulta pública sobre la restricción de redes sociales a menores de 16 años. Una vez concluido el proceso, el Gobierno prevé introducir cambios legislativos en los meses siguientes.

La medida se articularía como una enmienda a la vigente Online Safety Act 2023, considerada uno de los marcos regulatorios más estrictos del mundo en materia de seguridad en línea. Sin embargo, la ley no cubre actualmente interacciones individuales con chatbots de IA si estas no implican compartir contenido con otros usuarios, lo que constituye una laguna normativa. .

