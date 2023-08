Paola Espinosa truena contra administración de Ana Guevara en Conade

Paola Espinosa Sánchez, doble medallista en Juegos Olímpicos, no esconde su enojo en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y su titular, Ana Gabriela Guevara.

“No se debe colgar de las seis plazas olímpicas que lograron los deportistas acuáticos en el último Campeonato Mundial que se realizó en Fukuoka”.

“Los resultados que están teniendo ahora es por su esfuerzo, por las ganas de salir adelante, y qué triste que sea así, porque en nuestro país hay mucho talento. Si hubiera apoyo, el atleta estaría mucho más contento y habría mejores cosechas”, expresó la multimedallista.

La ausencia de becas y la falta de tacto de la Conade hacia varios de sus agremiados son tópicos que para la bajacaliforniana convierten a la dirigencia de Ana Guevara en un fracaso.

La peor administración de la historia

“La administración actual es la peor en la historia del deporte en México”, insistió sin tapujos.

“Los atletas están haciendo lo posible por salir adelante con todo y lo que está sucediendo alrededor de ellos. Lo que nos queda a nosotros, los que estamos afuera, es alzar la voz para alentarlos a salir adelante.”

El equipo de natación artística fue la primera selección que le plantó cara al ente rector del deporte mexicano en el presente año. Demandaron y les devolvió los estímulos que les fueron retirados. Si esta es la ruta a trazar para que les devuelvan sus becas a los clavadistas, Paola defenderá su decisión.

“Yo ya no lo estoy viviendo desde adentro, no sé cómo están palpando ese tema, pero cualquier decisión que tomen van a tener mi respaldo. Nadie más que ellos saben lo que está sucediendo en este momento. Ellos son los que están rodeados de presión y el nervio de si van a poder competir”, puntualizó.

El rumbo de la natación en México para Espinosa aún es incierto, pese a que la Conade desconoció a la federación local, que en un principio tenía el cobijo de Ana Guevara.

“Me cuesta mucho trabajo vislumbrar qué es lo que va a suceder. Antes había certeza, hoy día estamos en incertidumbre.”

Paola Espinosa dejó ver su plan a futuro: la dirección de la Conade. “Si no llega esta oportunidad, de igual manera seguirá inmersa en el gremio acuático. “Nunca he dicho que no, al contrario, me gustaría seguir aportando desde cualquier trinchera”.