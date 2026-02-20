Muere Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy, tras luchar contra la ELA

Eric Dane, el actor famoso por interpretar al Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su papel de Cal Jacobs en Euphoria, falleció a los 53 años, tras una valiente lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, diagnóstico que recibió en 2025.

Su familia confirmó la noticia el 19 de febrero a la revista People. En un comunicado emitido por su familia, se expresó el dolor por su partida y se destacó su fortaleza durante su enfermedad.

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde, después de una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de buenos amigos, su esposa devota y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia”, expresaron.

Y añadieron: “A lo largo de su viaje con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la conciencia y la investigación, decidido a hacer una diferencia para aquellos que enfrentan la misma lucha.”

La familia también agradeció el apoyo incondicional de los fanáticos a lo largo de la enfermedad de Dane, asegurando que será “profundamente extrañado y siempre recordado con cariño”. Solicitó privacidad mientras atraviesan este momento tan difícil.

¿Quién fue Eric Dane?

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, y creció en el Área de la Bahía. Asistió a la Sequoia High School en Redwood City antes de trasladarse a la San Mateo High School en San Mateo.

Después de graduarse, se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera en la actuación. Durante la década de los 90, participó en pequeños papeles en series de televisión como Saved by the Bell, The Wonder Years, Roseanne y Married… with Children.

Fuente: Infobae