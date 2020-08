Tyrese lanza video en honor a George Floyd

El barrio de Watts en el sur de Los Angeles, vio crecer al cantante de R&B y nominado al Grammy Tyrese, en ese lugar el intérprete y actor de ‘Fast & Furious’ creció rodeado de brutalidad policiaca, violencia de pandillas, asesinados y trauma psicológico.

Con la reciente muerte de George Floyd y las constantes protestas que se han estado llevando a cabo en diferentes estados de EU, a Tyrese le ha servido de inspiración para poder crear una canción con un poderoso video, el cual viene con el acompañamiento del show sobre la violencia contra los afroamericanos conocido como 8:46, el cual hace referencia a los minutos en que los policías mantuvieron contra el suelo a Floyd, antes de que este perdiera la vida.

Esta canción que se dará a conocer este viernes será llamada ‘Legendary’, contará con la participación de de CeeLo Green, Tyrese quien rapeara y cantará, al mismo tiempo que interpretará escenas donde se encuentre su rostro contra el piso, al tiempo que un oficial le inmoviliza la nuca, en una especie de memorial hacia Floyd.

“Soy completamente irrelevante en la música, no he estado en las listas de popularidad, no he tenido presencia, no he hecho nada para contribuir al atractivo o relevancia en la música. Cuando digo que la muerte de George Floyd me ha dado vida, esto es lo que quiero decir: encendió un fuego en mí que había estado dormido”, dijo Tyrese.