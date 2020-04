Smiths Medical venderá sus ventiladores a Baja California

La empresa americana llamada Smiths Medical mencionó que seguirá funcionando de nuevo en el Estado de Baja California. Ya que como bien se sabe tiene maquiladoras en Tijuana que se dedican a la dedicada producción de respiradores a pesar de que hace una semana se vio suspendida, pero se dice que podrá retomar de nuevo el proceso ya que se llegó a un acuerdo con el gobierno del estado. “Nos van a apoyar con ventiladores y debido a eso, la consideramos esencial para nosotros”, dijo esta mañana el gobernador del estado, Jaime Bonilla.

Por lo que mientras estos ventiladores mecánicos, o respiradores, seguirán dando servicio y más ahora que se necesitan para los pacientes que sufren de coronavirus y les cuesta trabajo respirar.

Sin embargo, no se olvida que una vez la firma Smiths Medical había mencionado que estos artefactos aunque eran fabricados en Tijuana, no estaban en venta y estos solo se fabricaban para generar empleos pero que al final el producto era diseñado para ser mandado a otros países. De manera que el gobierno rápidamente le menciono que si el producto era hecho aquí y no se quedaba tambien, entonces no serían considerados como empresa con actividad esencial.

Es por esto que ante esta situación el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, intercedió por Smiths Medical, de acuerdo a Bonilla, quien le terminó por comentar en una de las transmisiones que ofrece diariamente para informar sobre el Covid-19 en Baja California, que después de charlar se llegó a un acuerdo y la empresa Smiths Medical accedió a vender sus ventiladores médicos al estado, a pesar de que aún no se sabe que costo tendran.