Sismo de 5.0

Esta mañana el Servicio Sismológico Nacional informó que se dio un registró de un sismo de magnitud 5.0, con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Petatlán, Guerrero, a 12 kilómetros de profundidad.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 28 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO 06/04/20 20:52:16 Lat 17.29 Lon -101.36 Pf 12 km pic.twitter.com/fnGXXhxNpy — Sismológico Nacional (@SSNMexico) April 7, 2020

Y en algunas de las entidades como la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, el temblor se percibió de forma leve.

Si hubo percepción en Benito Juárez CDMX @SkyAlertMx afortunadamente leve pero si se sintió 😞 pic.twitter.com/jEE7U35r3F — 🐝OdtSaga🐝 (@Odtsaga) April 7, 2020

Coyoacán se sintió fuerte pic.twitter.com/7fa54sHXC4 — Betania Rodriguez Cozaya (@betaniajrc) April 7, 2020

Algunas entidades dentro de la capital mencionaron que sintieron me movimiento de las cuales fueron Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Benito Juárez. Mientras que en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio un informe donde dio a conocer que las unidades de Protección Civil de las alcaldías no reportan eventualidades y por lo leve que fue las alarmas no se activaron.

Se registra sismo con epicentro en Petatlán, Guerrero, con percepción ligera en algunos puntos de la ciudad. Las unidades de PC de las alcaldías no reportan eventualidades. Por la magnitud no ameritó alerta sísmica. Estamos pendientes https://t.co/tGBdOXcDCh — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 7, 2020

Y también David León, el cual es coordinador Nacional de Protección Civil, informó para el medio de noticias MILENIO que se activaron los protocolos y hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas ni daños de infraestructura. “Establecimos contacto con el Comité Nacional Emergente. No tenemos daño a la infraestructura prioritaria, ni urbana, ni daños humanos. No personas fallecidas, de manera preliminar”, refirió.

Respecto al #Sismo registrado a las 20:52 (hora centro), con magnitud preliminar de 5.2 y ubicado en al sureste de Petatlán #Guerrero, @PC_Guerrero reporta:



Se percibió moderado a fuerte en Petatlán y Técpan de Galeana, ligero en Zihuatanejo, Benito Juárez y Atoyac de Álvarez. pic.twitter.com/XEICqwPxjd — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) April 7, 2020

Hasta el momento se tiene registro de que en él los últimos tres meses se han dado más de 11 mil sismo en el país.