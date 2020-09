Rinde AMLO segundo informe de gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

La ceremonia inició con un minuto de silencio en homenaje por las víctimas mortales del COVID-19, seguido de los honores a la bandera.

El presidente López Obrador comenzó su mensaje asegurando que la corrupción “era la peste” que originó la crisis en México.

“Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda, la peste de la corrupción originó la crisis de México, por eso me he propuesto erradicarla por completo… Estoy convencido que transformar es moralizar”, expresó en un informe que duró 50 minutos.

López Obrador aseguró que su gobierno no será recordado por corrupto y su principal legado será purificar la vida pública del país. Añadió que no ha emprendido venganzas, pero tampoco encubrirá ni permitirá la impunidad.

“No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, no perseguimos a nadie pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad”, enfatizó.

“Ya se acabó la robadera de los de arriba pero todavía falta erradicar el bandidaje oficial”, agregó López Obrador.

Señaló que ya no hay lujos en el gobierno, y todos los ahorros se destinan al bienestar del pueblo. Destacó el ahorro por alrededor de 560. 000 millones de pesos.

OTRO MÉXICO

El mandatario mexicano explicó que el país está enfrentando dos crisis: la sanitaria por el COVID-19 y la económica, pero aseguró que vamos saliendo adelante.

“Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la sanitaria y la económica y vamos saliendo adelante”.

López Obrador agregó: “No es por presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno de México”.

“Saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud”, dijo el presidente e informó de la reconversión hospitalarias tras recibir “401 hospitales saqueados, a medio construir, y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina”.

“La pandemia no es un asunto político sino de salud pública, he confiado las decisiones a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad”.

El mandatario mexicano informó que se reconvirtieron 969 hospitales y se contrató a 47 mil médicos generales, especialistas y enfermeras, además de que se adquirieron 32 mil camas y 10 mil 612 ventiladores pulmonares.

“Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud. Recibimos el gobierno con 401 hospitales olvidados saqueados o a medio construir y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina, en pocos meses hemos reconvertido con el apoyo de gobiernos estatales de la Secretaría de Marina y Defensa 969 hospitales para atender pacientes con covid-19”, aseguró.

Resaltó que México participa en los trabajos internacionales para desarrollar la vacuna contra el coronavirus, junto con la Universidad de Oxford, Fundación Slim y el laboratorio Astra Zeneca.

“Propusimos ante la ONU y se aprobó casi por unanimidad para que los medicamentos y vacunas tengan carácter no lucrativo. México participa en esfuerzos internacionales para desarrollar vacuna contra el covid-19”, destacó.

López Obrador destacó su estrategia económica para enfrentar la crisis por el COVID-19, y dijo ” es un timbre de orgullo”.

“Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista, pero es un timbre de orgullo decir que ayudamos a 23 millones de familias”, dijo.

“No son dádivas, es justicia”, afirmó el presidente sobre los 115. 000 millones de pesos que se han destinado a los programas sociales y han beneficiado a 9 millones de personas, explicó.

“Ya pasó lo peor, ahora vamos para arriba; ya se están recuperando los empleos perdidos”.