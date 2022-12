Cosmética coreana, tendencia en 2023: Daniela Madariaga Andorra

Daniela Madariaga Andorra, experta en belleza y make-up influencer, adelanta que la cosmética coreana será la protagonista del primer trimestre del próximo año.

A semanas de que termine el 2022, mucho se especula sobre las tendencias en maquillaje y beauty skin-care que podremos ver para el próximo año.

“Conocida como K-Beauty, la cosmética coreana en realidad ha estado presente en las tendencias globales desde hace más de 10 años. Sin embargo, las redes sociales le han dado mayor exposición”, detalla la experta mexicana.

Si bien el éxito detrás de la cosmética coreana tiene fundamento en que comenzaron a viralizarla influencers del maquillaje en Instagram y Tik Tok, lo cierto, es que se trata de productos con fórmulas innovadoras y precios asequibles para las mexicanas, explica Daniela Madariaga Andorra.

La mascarilla Carbonated de Elizavecca está en el TOP 14 de mascarillas de carbon activo de @trendencias , Sin duda todo un MUST HAVE de la cosmética coreana ¿La has probado?https://t.co/TCLLKQDhCf

— Korean Queens: Tienda Cosmética Coreana (@KoreanQueens) October 18, 2018