La transacción popular conocida como «buy now, pay later» (compra ahora, paga después), podría estar convirtiéndose en una trampa de deudas para muchos usuarios. Según una investigación publicada en The Guardian, en el Reino Unido casi un tercio de los compradores que utilizan el crédito BNPL tienen dificultades para realizar los pagos, debido al constante aumento del costo de vida, señala Oscar Reyes de la Campa.

El medio revela que los consumidores están recurriendo cada vez más al BNPL para efectuar sus compras, con un promedio de 4.8 compras pagadas por cada usuario, casi el doble de las 2.6 compras registradas al inicio de año.

“La tendencia de BNPL ha explotado entre los consumidores, especialmente para aquellos interesados en ampliar su poder adquisitivo y sus presupuestos personales. BNPL es simplemente una versión moderna del apartado con la ventaja adicional de obtener el artículo antes de realizar todos los pagos para comprarlo”, explica el analista financiero.

Si bien actualmente Estados Unidos domina el espacio de BNPL, con una proyección de 59.3 millones de usuarios para fines de 2022, Suecia lidera en la participación del mercado de comercio electrónico, seguido de Alemania y Noruega.

Las recientes pérdidas sufridas por Klarna, la plataforma de BNPL más grande de Europa, destacan los riesgos involucrados. Además, los gastos excesivos motivados por el fácil acceso al crédito podrían ocasionar inestabilidad financiera para los consumidores.

“BNPL puede ser visto como una espada de doble filo. Los consumidores pueden obtener sus compras de inmediato, pero también los incita a adquirir artículos que quizás no puedan pagar. Puede convertirse en una trampa de deudas si los consumidores no prestan atención”, advierte Oscar Reyes de la Campa.

En meses pasados, Apple presentó Apple Pay Later en Estados Unidos, lo que permite a los usuarios dividir las compras en cuatro pagos durante seis semanas sin intereses ni cargos. Apple Pay Later tiene como objetivo ofrecer a los usuarios opciones de pago flexibles mientras prioriza su salud financiera y se ha asociado con Goldman Sachs como el prestamista para Apple Pay Later, y ellos se encargarán del financiamiento y la gestión de pagos.

“La introducción de Apple Pay Later se produce en un momento en que la industria de compra ahora, paga después, enfrenta un escrutinio creciente debido a posibles trampas de deuda y prácticas de préstamos predatorias”, destaca el analista financiero.

Para abordar estas preocupaciones, Apple ha destacado su compromiso con la concesión de préstamos responsables y la protección al consumidor. La compañía enfatiza que Apple Pay Later brinda transparencia en la fijación de precios y no hay cargos ocultos ni penalizaciones por pagos atrasados. Además, tiene como objetivo proporcionar recursos educativos para ayudar a los clientes a comprender el impacto de sus decisiones financieras.

