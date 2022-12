Olegario Vázquez Aldir se solidariza y condena ataque a Ciro Gómez Leyva

Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Imagen Televisión, externó su solidaridad con Ciro Gómez Leyva, tras el ataque directo que sufrió el periodista mexicano el 15 de diciembre.

A través de su cuenta en Twitter, el director general de Grupo Empresarial Ángeles mostró su apoyo al conductor y señaló que el atentado es una agresión a la libertad de expresión.

“Toda mi solidaridad con @CiroGomezL y mi repudio a los cobardes que lo atacaron. Fue una agresión a su persona y a la libertad de expresión. Esperamos que pronto se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables”, indicó Vázquez Aldir.

La noche del jueves 15 de diciembre, el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva sufrió un ataque armado mientras conducía una camioneta Jeep Cherokee hacia su casa, ubicada a siete minutos de las instalaciones de Grupo Imagen Televisión, según narró durante la emisión de su programa en Radio Fórmula.

El comunicador compartió que en punto de las 11:10 pm, a 200 metros de su casa, dos personas en una motocicleta le dispararon, al parecer con la clara intención de terminar con su vida.

Gómez Leyva contó que había terminado sus labores en sus programas y se disponía a dirigirse a su casa, la cual esta muy cerca de sus centros de trabajo, en la colonia Florida.

Luego de realizar su trayecto habitual se percató que había un auto que iba muy lento. El conductor pareció extrañado, pero continuó con su traslado. Tras unos segundos, se percató de dos disparos o más que eran disparados por una persona con chamarra blanca y desde una motocicleta en su contra.

Según relató, la camioneta que conducía pertenece a Grupo Imagen Televisión y le fue otorgada en 2017, tras recibir amenazas por su ejercicio periodístico.

Asimismo, aseguró que lo que lo salvó de este ataque armado cerca de su casa fue el blindaje de su camioneta que él mismo manejaba. También aseguró que este hecho ya había sido denunciado a las autoridades de la CDMX.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL

