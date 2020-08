López Obrador declara que la vacuna para el coronavirus será gratuita en México

La pronta vacuna que se prepara para contrarrestar la enfermedad del Covid-19 será universal y gratuita en todo México por lo que absolutamente cualquier mexicano tendrá como garantía acceso a la aplicación de la misma, comentó el mandatario mexicano.

Durante la mañanera el presidente comentó que se cumplirá con en el artículo 4º constitucional el cual menciona el derecho a la salud, a pesar de que “en países puede ser que se opte por cobrar y elegir a quién se pueda vacunar”.

“Para que no halla ninguna duda y también para darle garantías a todos; van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna, y no debe de haber preocupación por la gente pobre, ésta tiene garantizada la vacuna y no se va a quedar hasta el final, así como los adultos mayores, médicos, enfermeras, todos”, declaró AMLO.

El mandatario mexicano señaló que México aportará un aproximado de 25 mil MDP en el proyecto para la vacuna, “el precio tiene que ver con los insumos, con la producción, pero no es una empresa que vaya a lucrar , por eso el costo es mínimo; bueno, este acuerdo va a significar una cantidad menor a los 25 mil millones, para que tengan derecho a la vacuna todos los mexicanos”.